Voorzitter Rennes dan toch niet ontslagen

René Ruello, de voorzitter van Stade Rennes, is dinsdag bevestigd in zijn functie door de raad van beheer van de Franse eersteklasser. Dat heeft de club uit de Ligue 1 meegedeeld, daags nadat Franse media op basis van een bron dichtbij de club zijn vertrek hadden aangekondigd. Coach Christian Gourcuff, die ook ontslagen zou zijn, leidde dinsdag gewoon de training.

“De leden van de raad van bestuur hebben zich verbaasd over de geruchten en de ongegronde artikels die de voorbije dagen zijn verschenen over een hypothetisch ontslag van René Ruello”, zo meldt de club.

Franse media meldden maandag dat voorzitter René Ruello en coach Christian Gourcuff uit hun functies zouden ontheven zijn, dit wegens de slechte resultaten van het nummer vijftien uit de Ligue 1.

Ruello is sinds mei 2014 voorzitter van Rennes. Vorige week verbond hij zijn lot aan dat van Gourcuff, die hij in de zomer van 2016 had aangesteld. Deze zomer spendeerde Rennes nog voor 37 miljoen euro aan nieuwe spelers. Onder meer Hamari Traore (ex-Lierse) werd weggeplukt bij tweedeklasser Stade Reims.