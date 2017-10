Leicester City zet coach Craig Shakespeare aan de deur na tegenvallende resultaten

Craig Shakespeare is dinsdag aan de deur gezet als hoofdcoach van Leicester City. Dat bevestigde de Premier League-club. Shakespeare nam in februari het roer over van kampioenenmaker Claudio Ranieri. Michael Appleton wordt tijdelijk tot hoofdtrainer gepromoveerd.

Shakespeare begon na het ontslag van Ranieri aan een tijdelijke opdracht, na acht jaar als assistent bij de ‘Foxes’. Omdat hij de club alsnog naar een twaalfde plaats loodste en het ook in de Champions League goed deed, volgde in juni een contract voor drie jaar. Drie jaar werden uiteindelijk vier maanden. Leicester kon al zes wedstrijden op rij niet winnen en is achttiende met 6 op 24.

Op de clubwebsite geeft vice-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha, tevens eigenaar van OH Leuven, een woordje uitleg. “De bijdrage van Craig aan de succesvolste periode uit de clubgeschiedenis is groot. Het bestuur heeft echter het gevoel dat een verandering nodig is om vooruit te gaan met deze club.”