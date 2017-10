Ambtenaar vergeet onbetaalde facturen te innen: stad loopt 138.000 euro mis

Zottegem - Door een fout van het Autonoom Gemeentebedrijf kijkt de stad Zottegem aan tegen een tekort van 138.000 euro aan onbetaalde facturen. Minstens 38.273 euro valt niet meer te recupereren.

Het gaat om schuldvorderingen voor de huur en het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur. Een deel van de facturen goed voor 38.273 euro is verjaard, dat bedrag zal Zottegem dus nooit meer kunnen innen.

Al 117 herinneringen verstuurd

Schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V) verklaart de flinke streep door de rekening. “Bij de opmaak van de jaarrekening 2012 - 2016 hebben we gemerkt dat er geen sprake was van een structureel debiteurenbeheer binnen het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Concreet werden geen betalingsherinneringen voor onbetaalde facturen verstuurd. De onbetaalde facturen die dateren van 2012 zijn we inderdaad kwijt, maar alle facturen vanaf 2013 betreffen niet-verjaarde schuldvorderingen. Samen met het AGB zullen we alles in het werk stellen om deze nog maximaal proberen te innen. Sindsdien zijn er 117 herinneringen verstuurd voor een bedrag van 70.532 euro. Het volledig nog uitstaande bedrag recupereren zal echter niet mogelijk zijn.”

Oppositieraadslid Bart Lateur (Open VLD) vraagt zich af hoe het kan dat er jarenlang geen betalingsherinneringen werden verstuurd. “Een ambtenaar heeft zijn job niet gedaan en dat roept heel wat vragen op. Waarom kon deze situatie zo lang aanslepen en trad niemand er tegen op?”

Met pensioen

Schepen Goossens legt de verantwoordelijkheid bij de voormalige directeur van het AGB. “Intussen is die persoon met pensioen. We hebben met zijn opvolger afgesproken om de financiële aspecten van het AGB te laten opvolgen door de stad en het debiteurenbeheer over te hevelen naar onze financiële diensten.”

Dan rest nog de vraag hoe het komt dat de problemen niet eerder opmerkt werden. Zottegem is immers te laat met het indienen van de AGB-jaarrekeningen, indien die op tijd werden ingediend had men eerder kunnen bijsturen. Goossens verwijst hiervoor naar de opstart van de beleids- en beheerscyclus voor het AGB in 2012.

Jaarrekeningen niet op tijd

“In combinatie met de vereffening van de oude VZW sport en recreatie was dat geen eenvoudige oefening en reden waarom de jaarrekeningen vertraging opliepen. Nu we deze achterstand hebben opgehaald, is het zaak om de volgende jaarrekening tijdig aan de raad van het bestuur en de gemeenteraad voor te leggen.”