Legendes hebben duidelijke mening over wie de beste doelman ter wereld is en waarom

Thibaut Courtois speelt woensdag met Chelsea in de Champions League tegen AS Roma. Onze landgenoot wordt beschouwd als een van de beste doelmannen ter wereld, maar volgens Jamie Carragher is hij niet eens de nummer één in Engeland.

Volgens de Liverpool-legende moet Courtois het afleggen tegen Manchester United-sluitstuk David De Gea. “Voor mij is hij op dit moment de beste keeper ter wereld. Peter Schmeichel is nog wel altijd de beste doelman ooit in de Premier League, maar daarna komt hij. We hebben enkele geweldenaren gehad, zoals onder andere David Seaman en Petr Cech, maar De Gea is dus zo goed”, vertelde Carragher bij Sky Sports.

Schmeichel zelf sloot zich aan bij de Engelsman. “We hebben het vaak over doelpunten in de kruising en omhalen, maar dit komt op hetzelfde neer. Om de landstitel te winnen heb je een doelman nodig die je op jaarbasis tussen de twaalf en vijftien punten oplevert. Dat blijkt uit de historie van de Premier League, hoe goed je ook bent.”

Geen verwijs dus naar Thibaut Courtois dus door Carragher en Schmeichel. Of Manuel Neuer, of Gigi Buffon, of Jan Oblak...