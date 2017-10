Woensdag neemt Anderlecht het op tegen PSG in de Champions League. Paars-wit moet een resultaat boeken als het zijn kansen op een derde plaats in de groep nog gaaf wil houden, maar bij de tegenstander loopt het natuurlijk bomvol echte wereldspelers. Neymar en co reisden dinsdag af naar Brussel, de Braziliaanse superster oogde ontspannen toen hij de grasmat in het Constant Vandenstockstadion kwam inspecteren.