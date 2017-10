La Liga stelt verkoop tv-rechten uit omwille van ongeregeldheden in Catalonië

De Spaanse profliga heeft de verkoop van de tv-rechten van de Primera Division aan buitenlandse zenders met twee weken uitgesteld. La Liga doet dat omwille van de situatie in Catalonië en een mogelijke exit van FC Barcelona uit de Primera Division.

“We hebben geconstateerd dat, met alles wat er in de internationale media is verschenen, dit niet het juiste moment is om de tv-rechten te verkopen. De verkoop is met twee weken uitgesteld”, legde de voorzitter van de Spaanse profliga, Javier Tebas, uit.