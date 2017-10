FC Barcelona speelt woensdag in de Champions League tegen Olympiakos. De Blaugrana wil net voor de wedstrijd een indrukwekkend spandoek ontrollen in Camp Nou, om zo op te roepen tot dialoog. Op het spandoek, 45 op 46 meter groot, staat de tekst “Diàleg, Respecte, Esport”, wat dialoog, respect, sport betekent. De sfeer in Spanje is gespannen door het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum.