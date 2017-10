Deense vrouwen weigeren WK-kwalificatiematch te spelen om financieel geschil

Het Deense nationale vrouwenvoetbalteam zal vrijdag niet aantreden in haar WK-kwalificatiewedstrijd bij Zweden. Dat bevestigde de Deense voetbalbond dinsdag. Een financieel geschil tussen de bond en de vrouwen zou de oorzaak zijn.

De Deense federatie spreekt van een verschil in principes, de speelsters noemen het openlijk een financieel geschil. De Deense vrouwen vragen dezelfde (financiële) rechten als hun mannelijke collega’s. In een recent verleden weigerden de dames ook al eens te spelen in een vriendschappelijke interland tegen Nederland. Denemarken staat momenteel aan de leiding in haar groep, met evenveel punten als Zweden.