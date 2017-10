Chelsea treft Roma in de Champions League en dus krijgt Conte vragen over Nainggolan: “Hij is geweldig, maar...”

Woensdag is het zover. Dan speelt Radja Nainggolan op Stamford Bridge, zij het in de kleuren van Roma en niet van Chelsea. Tot grote spijt van Blues-coach Antonio Conte, die alweer mooie woorden over had voor de Rode D… euh de Ninja.

“Het is eigenlijk niet juist om te spreken over spelers van andere club”, zei de Italiaanse trainer op de persconferentie in de aanloop naar de Champions League-clash van woensdag. “Maar ja, het klopt dat we geprobeerd hebben om Nainggolan in huis te halen. Op dit moment is Nainggolan echter een Roma-speler. Ik heb veel respect voor hem en zijn club. Hij is een geweldige speler, een van de beste middenvelder ter wereld. Maar woensdag een tegenstander.”

Chelsea verloor zijn laatste twee Premier League-wedstrijden en heeft dus wat recht te zetten. “Het is goed dat we zo snel opnieuw spelen”, vindt Conte. “Al is de Champions League altijd moeilijk en moeten we oppassen voor een goed team als Roma. Ze doen het goed in de competitie en haalden tot nu toe al vier punten. Ze spelen zeer georganiseerd.”

Roma wil winnen

Roma verloor zaterdag de Italiaanse kraker tegen Napoli en is dus ook gemotiveerd om een goed resultaat neer te zetten. “We gaan de wedstrijd anders aanpakken”, stelde coach Eusebio Di Francesco. “We weten ook dat Chelsea klaar zal zijn na die nederlaag in de competitie. Ik heb voldoende opties om te wisselen, maar die ga ik nu niet vertellen. Voor een punt gaan, zou verkeerd zijn. We gaan voor winst, ook al is de tegenstand sterk. Ik voel helemaal geen druk.”