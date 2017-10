Hij kreeg levenslang omdat hij zes mensen vermoordde. Toch gaat Freddy Horion ervan uit dat hij binnenkort vrijkomt. “Ongehoord”, zegt de broer van een van de slachtoffers

Twee meervoudige moordenaars die een levenslange straf uitzitten, Staf Van Eyken (66) en Freddy Horion (71), komen vanavond aan het woord in interviews in het tv-programma Pano. Het zijn de twee langst zittende gevangenen van België. Horion grijpt daarbij zijn kans om zijn eigen vrijlating te bepleiten. "Ongehoord”, vindt Johan Steyaert, nabestaande van zijn slachtoffers. “Wanneer zal dat individu eens begrijpen dat hij nooit meer vrij kan komen?”

