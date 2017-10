Fanclubs roepen op tot boycot van Champions League-verplaatsing naar Parijs, Anderlecht reageert scherp

RSC Anderlecht heeft dinsdagavond gereageerd op de oproep van diverse fanclubs van paars-wit om over twee weken de uitwedstrijd in Parijs bij Paris Saint-Germain te boycotten. Dit omwille van de tegenvallende reisomstandigheden (combiregeling en geen stadsbezoek). Anderlecht beseft dat de reisomstandigheden moeilijk zijn, maar hoopt alsnog dat het elftal op de steun van de fans kan rekenen. “Zoals onze nieuwe coach het al stelde: de ploeg kan alle steun gebruiken. Altijd en overal”, klinkt het.

“De club is enkele weken geleden, samen met de Belgische autoriteiten, tot tweemaal toe gaan pleiten om méér tickets te verkrijgen en heeft na twee intense vergaderingen met de Franse overheidsdiensten - als enige bevoegd voor het toekennen van tickets aan de RSCA-supporters - het aantal kunnen verhogen (925 plaatsen in plaats van de oorspronkelijke 700)”, liet de landskampioen weten in een persbericht.

“Dat RSC Anderlecht minder tickets krijgt dan andere buitenlandse clubs, is te wijten aan verschillende incidenten die de voorbije jaren in het buitenland plaatsvonden door een minderheid aan meegereisde fans (rellen in Mainz, vuurwerk in de Allianz Arena ¿)”, vervolgde Anderlecht. “De PSG-fans moeten morgen overigens in exact dezelfde omstandigheden - combiregeling en geen stadsbezoek - naar Brussel afreizen om hun club te steunen.”