Puntgave assist, waanzinnige trap en ruzie met ploegmaat: de weergaloze match van Kevin De Bruyne in beeld

Kevin De Bruyne was opnieuw van levensbelang voor Manchester City in de 2-1 zege tegen Napoli. Dirigent ‘KDB’ leverde een perfect afgemeten assist af voor de 2-0 van Gabriel Jesus en knalde even later de bal op de onderkant van de lat. De Bruyne was overal, maar kreeg het op slag van rust ook wel aan de stok met zijn eigen ploegmaat David Silva...

Voor de wedstrijd: hartelijke ontmoeting met Dries Mertens

Voetballers willen voor de wedstrijd volledig ‘in the zone’ zitten. Zo ook Kevin De Bruyne, die voor de Champions League-hymne weerklonk in de catacomben van het Etihad Stadium rondliep met zijn gouden Beats-koptelefoon. Toch kon er een hartelijke omhelzing van af met Dries Mertens, beide Rode Duivels kunnen het duidelijk goed met elkaar vinden.

Voor de match was er een hartelijke ontmoeting tussen @DeBruyneKev en @dries_mertens14, op het veld is het vooral De Bruyne die uitblinkt! pic.twitter.com/LnpkYcQp7f — Stadion (@VTMStadion) October 17, 2017

12de minuut: wereldassist en lof van Lineker

Vrienden naast het veld, concurrenten op het veld. Eens de Champions League-wedstrijd op gang is getrapt, speelt Kevin De Bruyne vooral in de eerste helft een wereldpartij. Manchester City opent de score met een gelukje via Raheem Sterling, maar de 2-0 van Gabriel Jesus was zeker géén accidentje: Kevin De Bruyne kreeg de bal op rechts en verstuurde een perfect afgemeten voorzet richting Jesus die niet meer kon missen.

De Bruyne is ridiculously good. — Gary Lineker (@GaryLineker) October 17, 2017

24ste minuut: bijna de perfecte plaatsbal

De kers op de taart, bijna. Twaalf minuten na zijn wereldassist verliest de verdediging van Napoli De Bruyne uit het oog. Leroy Sane legt de bal terug tot bij De Bruyne, die van aan het halvemaantje de bal met een penseelstreek beroert. Beter kan je een bal bijna niet raken, maar het schot spat uiteen op de onderkant van de lat. De bal rolt niet over de achterlijn, zonde.

Rust: ruzie met ploegmaat

Op slag van rust krijgt Kevin De Bruyne een gele kaart, na het zoveelste protest tegen scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. De Bruyne is razend en wil verhaal halen bij de ref na het rustsignaal, maar wordt hardhandig tegengehouden door zijn ploegmaats David Silva en Fernandinho. “Let me talk”, schreeuwt Kevin De Bruyne het meermaals uit. Fernandinho en Silva laten echter niet los en dus stormt De Bruyne naar de kleedkamer. Hierover werd ongetwijfeld nog een hartig woordje gepraat…

De gele kaart is ook een kleine domper op de feestvreugde: De Bruyne mist zo de wedstrijd in Napoli op de volgende speeldag.

79ste minuut: scherpe vrije trap

In de tweede helft is het heel wat minder wat Manchester City betreft. Kevin De Bruyne blaakt wel van het zelfvertrouwen, zo blijkt uit een vrije trap in de 79ste minuut. Vanuit een scherpe hoek durft De Bruyne het toch aan om rechtstreeks naar doel te trappen, Napoli-doelman Pepe Reina keert het gevaar.

Het laatste fluitsignaal: man van de match

Het laatste fluitsignaal weerklinkt en Manchester City wint verdiend met 2-1. Het werd nog even spannend, na een penaltymisser van Dries Mertens trapte Diawara een tweede penalty wel binnen. De drie punten blijven echter in Manchester, dankzij alweer een geniale Kevin De Bruyne. Hij wordt dan ook oververdiend uitgeroepen tot man van de match.

De heat map van Kevin De Bruyne tegen Napoli. Foto: rr