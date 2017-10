Dries Mertens “boos” na nederlaag met Napoli tegen Man City: “Ik weet dat ik beter kan”

Een tweede nederlaag in drie wedstrijden. Het is voorlopig niet de Champions League-campagne van Napoli. Op bezoek bij Manchester City werd met 2-1 verloren en dus was penaltymisser Dries Mertens boos.

“Ik heb geen flauw idee wat er in het begin van de wedstrijd gebeurde”, zei Mertens na afloop aan Mediaset Premium. “We speelden niet ons gekende voetbal. Nadien vonden we wel onze beste vorm terug en toonden we dat we hier ons ding konden doen. Ik ben boos, want ik miste een penalty. Ik weet dat ik beter kan en op dit niveau moet je zo’n kans tegen de netten knallen.”

Aan de tweede Italiaanse penalty waagde Mertens zich niet. “Diawara voelde zich goed en op dat moment besliste ik om de bal aan hem te laten”, aldus de Rode Duivel, die met Napoli na drie wedstrijden slechts drie punten telt. “We moeten verder werken. We hebben bewezen dat als we ons voetbal spelen, wij tegen eender welk team kunnen winnen. Nu gaan we ons focussen op zaterdag, tegen Inter.”