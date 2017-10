De Bruyne reageert op ruzie met ploegmaat, Mertens “boos” na nederlaag tegen Man City

Een tweede nederlaag in drie wedstrijden. Het is voorlopig niet de Champions League-campagne van Napoli. Op bezoek bij Manchester City werd met 2-1 verloren en dus was penaltymisser Dries Mertens boos. Kevin De Bruyne reageerde dan weer op de ruzie met ploegmaat David Silva.

“Ik heb geen flauw idee wat er in het begin van de wedstrijd gebeurde”, zei Mertens na afloop aan Mediaset Premium. “We speelden niet ons gekende voetbal. Nadien vonden we wel onze beste vorm terug en toonden we dat we hier ons ding konden doen. Ik ben boos, want ik miste een penalty. Ik weet dat ik beter kan en op dit niveau moet je zo’n kans tegen de netten knallen.”

Aan de tweede Italiaanse penalty waagde Mertens zich niet. “Diawara voelde zich goed en op dat moment besliste ik om de bal aan hem te laten”, aldus de Rode Duivel, die met Napoli na drie wedstrijden slechts drie punten telt. “We moeten verder werken. We hebben bewezen dat als we ons voetbal spelen, wij tegen eender welk team kunnen winnen. Nu gaan we ons focussen op zaterdag, tegen Inter.”

Foto: AFP

“Zoals thuis”

“Dit is de Champions League en zij staan aan kop van de Serie A. Ik kende Napoli en had enkele wedstrijden gekeken omwille van Dries, dus ik wist dat het niet makkelijk zou worden”, zei De Bruyne na de match. “Dit is totaal anders dan spelen tegen Stoke. Zij spelen graag het soort voetbal dat wij spelen maar ik ben blij met onze prestatie. Als team hebben we het goed aangepakt.”

“Ederson was fantastisch”, stelde de Rode Duivel. “We hielden de controle omdat hij die penalty stopte. Het is voor mij ook makkelijker als het team zo speelt. Iedereen is in vorm en we hebben veel lopende mensen. Dan moet ik gewoon doen waar ik goed in ben. In het voetbal zijn er hoogtes en laagtes. Ik voetbal gewoon graag.”

En wat dan met die discussie met David Silva bij het ingaan van de rust? “We hadden een kleine woordenwisseling”, aldus De Bruyne. “Dat gebeurt nu eenmaal, na een minuut was het alweer voorbij. Het is zoals thuis. Dan ruzie ik ook wel eens met mijn vrouw. Dat is nodig en soms is het nuttig om woorden te wisselen.”