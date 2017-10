Brazilië trekt op 23 maart naar Moskou voor een vriendschappelijke interland tegen Rusland, gastheer van de Wereldbeker volgende zomer. Dat kondigde de Braziliaanse voetbalbond (CBF) dinsdag aan.

Vier dagen later trekken Neymar en co naar Berlijn voor een oefenpot tegen regerend wereldkampioen Duitsland.

In november speelt de Seleçao ook al twee keer vriendschappelijk. Op 10 november treft Brazilië in Rijsel Japan, terwijl op 14 november een partij in en tegen Engeland volgt.