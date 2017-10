Zelfde huis aan twee partijen verkocht en inmiddels al verbouwd. Rechter moet knoop doorhakken

Blankenberge - Een echtpaar uit Blankenberge dreigt zijn pas verbouwde huis kwijt te spelen omdat het buiten hun weten om al verkocht was. Maar de makelaar had het eerder getekende compromis laten verdwijnen omdat de tweede partij meer bood. De eerste “eigenaars” eisen nu via de rechter hun rechtmatige eigendom op. “Wij hebben dat huis eerlijk gekocht.”

“Twee jaar wonen we hier al. En de vier jaar ervoor hebben we gezwoegd en verbouwd, met onze eigen handen. Na al die jaren krijgen we nu plots te horen dat een ander ons huis opeist. Ik wil mijn stekje niet kwijtspelen.”

Jan (51) dacht dat hij een prima zaak gedaan had toen hij in 2011 met zijn vrouw Natasja (49) een groot pand kocht in de Consciencestraat in Blankenberge. Maar dat dachten Marc (62) en Marie-Thérèse (59) óók. Een sjoemelende immomakelaar verkocht hetzelfde huis twee keer, de ene keer aan het ene koppel, kort daarna aan het andere, toen zij meer geld boden. Het dispuut moet nu worden beslecht door de Brugse rechtbank.

“Wij konden indertijd ons geluk niet op toen we dit gebouw zagen”, zeggen Marc en Marie-Thérèse. “We zijn wel vier keer gaan kijken. Onze jongste zoon is zwaar autistisch, zijn broer staat in voor de mantelzorg. Het leek voor ons gemaakt: we konden er drie appartementen in steken: iedereen zijn eigen stekje, en toch dicht bij elkaar.”

Omdat er nog veel werk was aan het gebouw, besloten ze fors onder de vraagprijs te bieden: 275.000 euro in plaats van de gevraagde 345.000 euro. “Deal”, zei de makelaar. “We hebben een compromis ondertekend en een voorschot betaald”, zegt Marc.

Maar kort daarna kwamen Jan en Natasja langs. En zij boden wél de vraagprijs van 345.000 euro. De makelaar aanvaardde ook dat bod, liet ook hen een compromis ondertekenen en deed het eerste compromis “verdwijnen”.

“Wij hadden geen dubbelexemplaar”, zegt Marc. “Maar we wisten natuurlijk zeker dat we dat compromis wel degelijk getekend hadden. Daarom zijn we naar de politie gestapt om klacht in te dienen.”

Met succes, want de speurders konden op één van de computers van het immokantoor een ingescande versie van de compromis terug vinden. Die was dan wel van de computer gewist, de computer crime unit slaagde erin om het document terug op te vissen. Volgens de procureur hét bewijs dat het compromis moedwillig was verwijderd.

Handenvol geld geïnvesteerd

En dat sterkt het oudere koppel in hun overtuiging: zij willen het pand terug dat ze destijds hebben gekocht. “We zijn sindsdien blijven zoeken naar andere panden, maar niets was zo perfect als dit”, zegt Marc. “We weten dat dit vervelend is voor de huidige bewoner, maar willen gewoon waar we recht op hebben. We hebben dat eerlijk gekocht, ook al was ons bod 70.000 euro lager. Dat deed er op dat moment niet meer toe: de overeenkomst was getekend.”

Maar de tweede kopers, Jan en Natasja, wonen ondertussen dus al twee jaar in het pand. “Sinds 8 juli 2015”, zegt Jan. “Het staat in mijn geheugen gegrift, omdat ik de vier jaar voordien zo hard gezwoegd had aan de verbouwingen en ik zo blij was dat we konden uitblazen in ons eigen stekje.”

Ze wonen in één van de appartementen, de rest verhuren ze. “We hebben handenvol geld geïnvesteerd. En nu hoor ik hier plots dat wij het middelpunt van een rechtszaak zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ik dit moet afgeven.”

Ze hebben altijd te goeder trouw gehandeld, zegt Natasja. “We wisten dat er een dispuut geweest was. Maar ze hadden ons gezegd dat er nog niets getekend was, en dat er dus niets aan de hand was”, zegt ze. “Sindsdien hebben we niets meer gehoord. Maar zoveel jaren later krijgen we plots te horen dat onze appartementen opgeëist worden. De prijs is sindsdien misschien wel verdriedubbeld. We kunnen het hier onmogelijk achterlaten voor de prijs die destijds is geboden.”

De rechter doet op 21 november een uitspraak.