Peetvader Schellebellemoord gaat in beroep: “Ik wil een assisenzaak”

Wichelen - Prosper Van der Borght (76, foto), vorige week veroordeeld tot 26 jaar cel voor de moord op zijn zoon Eddy, vecht zijn straf aan. Zijn advocaten pikken de motivering van de rechters niet. “Deze zaak mocht nooit gecorrectionaliseerd worden. De procedure was een ramp.”

76 jaar, dement en ziek. Toch kon Prosper Van der Borght vorige week op geen medelijden rekenen van de correctionele rechtbank in Dendermonde. De peetvader van Schellebelle, sinds 2013 vrij onder voorwaarden, werd met 26 jaar celstraf terug naar de gevangenis gestuurd. De rechters achtten het niet bewezen dat Prosper door zijn zoon Eddy herhaaldelijk bedreigd en geslagen werd.

Kristiaan Vandenbussche en Julie Vandenbogaerde, de twee raadslieden van “Pros”, leggen zich daar niet bij neer. Ze tekenden gisteren beroep aan tegen de veroordeling, waardoor het hele proces opnieuw moet worden gevoerd. “Desnoods trekken we naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg”, zegt Vandenbussche. Hij zegt dat Prosper geen eerlijk proces heeft gekregen en beklaagt zich dat de zaak nooit voor de volksjury in het hof van assisen is gekomen. “Daar had de peetvader nochtans uitdrukkelijk op aangedrongen voor de kamer van inbeschuldigingstelling. De correctionele procedure is een ramp. Tal van cruciale getuigen werden niet gehoord, de zittingsbladen waren onvolledig, de rechtbank heeft geweigerd om de geneesheren van onze cliënt te verhoren, en belangrijk computermateriaal werd nooit onderzocht.”

De advocaten stellen ook dat Van der Borght fysiek en mentaal niet in staat was om het proces goed te volgen en alles te begrijpen. “De rechtbank heeft bij het opleggen van de straf ook totaal geen rekening gehouden met zijn positief moraliteitsonderzoek, het gebrek aan recidivegevaar, zijn meermaals uitgedrukte spijt, hoge ouderdom en gezondheid. Op een assisenproces zou daaraan – in een afzonderlijk debat over de straf – wel extra aandacht worden besteed”, zegt Vandenbussche.

De rechtbank heeft geen onmiddellijke aanhouding bevolen voor Prosper Van der Borght. In afwachting van zijn proces in beroep hoeft hij dus nog niet meteen terug naar de cel.