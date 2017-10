Uur na haar man wordt ook vrouw betrapt op rijden onder invloed

Oostende - Een koppel uit Oostende verscheen gistermorgen onmiddellijk na elkaar voor de Brugse politierechter. Ze ­liepen dezelfde nacht allebei met een glas te veel op tegen de lamp.

Het was eerst de beurt aan C.C. De man werd op 16 maart om 1.26 uur door de politie tegengehouden. Hij reed rond met twee promille alcohol in zijn bloed. Naast hem in de wagen zat zijn echtgenote.

Wellicht nam zij toen het stuur over, want ongeveer een uur later werd dezelfde wagen aan de kant gezet, in Oostende. Toen bleek dat ook de vrouw onder invloed reed. Zij had 1,52 promille alcohol in haar bloed.

De man en de vrouw kregen allebei een boete van 1.600 euro. De man kreeg ook twee maanden rijverbod, de vrouw één maand.