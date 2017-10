Frans (79) was net aan de beterhand na darmkanker maar een aanrijding op een oversteekplaats werd hem fataal

Tienen / Hulshout - De 79-jarige Frans Clé, een wielertoerist uit Hulshout, is maandagavond overleden nadat hij met zijn koersfiets was aangereden in Tienen.

Op het kruispunt van de Leuvenselaan en de Ring in Tienen, is maandagnamiddag omstreeks 16.15 uur een zware aanrijding gebeurd tussen een auto en een fietser. De fietser, de 79-jarige Frans Clé uit het Kempense Hulshout, was alleen aan het fietsen en stak de straat over via de oversteekplaats voor fietsers. Een auto met daarin een koppel uit het Waalse Andenne merkte Frans te laat op. Hij werd gegrepen door het voertuig en kwam zwaar ten val.

Bij bewustzijn

“Het slachtoffer was nog bij bewustzijn toen de hulpdiensten eraan kwamen”, zegt woordvoerster Sarah Callewaert van het Leuvense parket. “Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij later op de avond overleden aan zijn verwondingen.” Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk. “Of het een voorrangskwestie dan wel de laaghangende zon was, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Er zal nog een reconstructie gebeuren”, aldus nog Callewaert.

Samen naar optreden

Voor de familie van Frans kwam het overlijden een donderslag bij heldere hemel. “Afgelopen zondag waren we met de familie nog samen op een optreden van mijn broer Walter (muzikant bij de band Camber, red.) in the Double D Ranch in Bruggeneinde”, zegt dochter Nancy. “We hebben er nog gedanst. Het was een mooie avond. Het is ongelooflijk dat zoiets moet gebeuren.”

Darmkanker

Maandag omstreeks 13.15 uur was Frans thuis vertrokken voor een rondrit van ongeveer 70 kilometer. Vroeger deed hij die afstanden geregeld in groep, de laatste tijd fietste hij alleen. “Hij wilde op zijn eigen tempo rijden omdat hij in behandeling was voor darmkanker. Maar hij was aan de beterhand. Hij sliep minder en at meer. Het zag er echt goed uit”, aldus nog Nancy.