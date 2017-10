Deze trieste foto is de ‘Wildlife Photograph’ van het jaar

De Zuid-Afrikaan Brent Stinton heeft de prestigieuze Wildlife Photographer of the Year gewonnen. Hij won het de competitie met een beeld van een neushoorn waarvan stropers de hoorn hadden afgezaagd. “De tragische scène is bijna majestueus. Het beeld is hard, maar de gevallen gigant blijft waardig. Het beeld staat ook perfect symbool voor een van de meest gruwelijke en onnodigde praktijken die er zijn”, luidde het oordeel van de jury. Stinton bezocht meer dan dertig neushoorns die het slachtoffer waren van stropers om het probleem aan te kaarten.