Mario Balotelli is soms zelf nog een kind maar de flamboyante Italiaan van Nice is wel voor de tweede keer vader geworden. Zijn vriendin Clelia beviel vorige maand van Lion, die nu drie weken oud is en dinsdag door Super Mario voor het eerst aan de buitenwereld getoond werd. Balotelli deed dat via een innige foto op Instagram. De Italiaan heeft ook al een vierjarige dochter Pia met ex-vriendin Raffaella Fico.

Good night ?? #Father&Son Een bericht gedeeld door Mario Balotelli???????? (@mb459) op 16 Okt 2017 om 4:10 PDT