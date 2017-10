Dinsdagavond ook gezien hoe Argentamedewerkster Brigitte Sterckx en haar schoonzus Chantal Van der Linden 147.000 euro wonnen in The Wall op VTM? Zelden wint iemand zoveel geld op tv. “We hebben de opnames in een roes beleefd.”

En het gewonnen geld komt goed van pas. “We steunen diverse goede doelen, waaronder een kindertehuis in Bolivië. Onze kinderen krijgen ook nog iets. We willen zelf ook op reis gaan. De rest sparen we voor later.”