Antwerps districtsburgemeester weigert huwelijk te voltrekken voor VTM-programma ‘Blind Getrouwd’

Antwerpen - Burgemeester van het district Antwerpen Paul Cordy (N-VA) ziet er niets in om deelnemers van het VTM-programma “Blind Getrouwd” te huwen. Op Facebook liet hij weten niet mee te willen doen aan “dit soort ongein”. Het gerecht gaat intussen na of VTM zich schuldig maakt aan het ­organiseren van schijnhuwelijken.

“Het huwelijk draait om het aangaan van een duurzame band, terwijl de deelnemers hier een tijdelijk huwelijk met elkaar aangaan. Op het moment dat het huwelijk voltrokken wordt, ben ik bovendien niet zeker of de kandidaten uit vrije wil hun jawoord geven. Dat kan ik alleen maar vaststellen indien ik met het koppel kan spreken vóór het huwelijk. Maar dat past niet binnen het concept, omdat ze mekaar vooraf niet mogen zien.”

De weigering van Cordy brengt het programma niet in de problemen, zegt VTM-woordvoerster Sara Vercauteren. Vooraf polsen de makers bij een hele reeks steden en gemeenten, maar er volgt pas een officiële aanvraag wanneer de matches gemaakt zijn. “Daar zijn we nu nog volop mee bezig. We plannen geen trouw in het district Antwerpen.”

De woordvoerster verwijst nog naar de vorige seizoenen, waarin een aantal huwelijken wel degelijk hebben standgehouden.