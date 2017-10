De tactiek van Hein Vanhaezebrouck met Anderlecht: slechts één wijziging tegen PSG én meer balbezit

Ook al komen Neymar, Mbappé en Cavani op bezoek, Anderlecht gaat niet in zijn schulp kruipen. Het ziet ernaar uit dat Hein Vanhaezebrouck tegen PSG hetzelfde (offensieve) team als vrijdag in Mechelen (3-4) zal opstellen en alleen doelman Boeckx wisselt voor Sels. Paars-wit wil zijn kwaliteiten ­tonen in de hoop dat het een puntje oplevert.

Hein Vanhaezebrouck was vrijdag uitermate tevreden over de eerste helft van Anderlecht in Mechelen. “Dat sterkte mijn vertrouwen dat we bij Anderlecht sneller stappen kunnen zetten dan bij een andere ploeg. Omdat hier zoveel kwaliteit is”, stelde hij gisteren.

Daarom stelt Vanhaezebrouck tegen PSG in principe gewoon dezelfde tien veldspelers op. Alleen in doel switcht hij keeper Frank Boeckx voor Matz Sels, met wie hij (Europese) successen boekte bij AA Gent.

“Ik koos in Mechelen voor Boeckx, maar nu zien we wel”, verklaarde de trainer eerder. “Ik zie niet in waarom je met keepers niet zou kunnen roteren zoals je dat soms met veldspelers doet.”

Sels kwam uiteraard naar Anderlecht om de Cham­pions League te spelen. De jongste dagen trainde paars-wit ook met een driemans­defensie. Omdat Spajic (enkel) gisteren tijdens de opwarming weer uitviel, zal die opnieuw gevormd worden door Dendoncker, Kara en Deschacht.

Die driemansdefensie bestaat vooral op papier. De flankspelers Appiah en Onyekuru zullen moeten terug-plooien om Neymar en Mbappé op te vangen. In de praktijk kan Anderlecht zelfs omschakelen naar een viermansdefensie Appiah-Kara-Dendoncker-Deschacht of een vijfmansachterhoede als Onyekuru ook terugplooit. Wij hadden gedacht dat de snelheid van Obradovic nuttig zou zijn tegen spurtbom Mbappé, maar Vanhaezebrouck ziet het anders. “We kunnen sowieso met drie, vier, vijf, zelfs zes verdedigers spelen”, zei de coach nog grijnzend.

In het offensieve compartiment zal Kums het spel moeten verdelen, Trebel zal veel moeten lopen, van Hanni wordt creativiteit geëist, Gerkens kan infiltreren in de zestien en Teo zal vooraan moeten beuken.

De vermoedelijke basiself van Anderlecht.

Meer balbezit

Vanhaezebrouck wil dat ­Anderlecht een ander gelaat toont dan tegen Celtic, toen het met 0-3 verloor en amper 30 procent balbezit had. “Ik zag die match op televisie en kon alleen concluderen dat dit team veel meer in zich had. Hopelijk tonen we dat tegen PSG.”

Anderlecht liet in zijn twee Champions League-wedstrijden onder René Weiler zelfs maar 35,8 procent optekenen. Daarmee tekent paars-wit meteen voor het laagste percentage van alle 32 teams uit de groepsfase. Met Hein Vanhaezebrouck als trainer – met AA Gent had hij bijna altijd vaker de bal dan de tegenstander – zal dit wellicht snel veranderen, zelfs na een topper tegen PSG.

