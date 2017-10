Clash met PSG wordt 100ste Europese match van Olivier Deschacht: herinnert u zich nog zijn eerste?

Voor Olivier Deschacht (36) is het duel met PSG een echte jubileummatch. De Anderlecht-verdediger speelt zijn 100ste Europese wedstrijd en moet in de Belgische ranking alleen nog Timmy Simons laten voorgaan.

Zijn eerste Europese duel dateert van 30 juli 2003 tegen Rapid Boekarest. De toen 22-jarige Deschacht debuteerde samen met Vincent Kompany in de CL-voorrondes (0-0). Ondertussen is hij al langer de Anderlecht-speler met de meeste Champions League-duels (38) en verpulverde hij al in 2014 het recordaantal Europese wedstrijden van Filip De Wilde (80).

Uiteraard speelde Deschacht al zijn Europese partijen voor Anderlecht, maar wat nog meer opvalt, is dat hij in al die duels nooit kon scoren. Hein Vanhaezebrouck bewierookt zijn veteraan. “Honderd Europese matchen voor een speler die alleen maar in België heeft gespeeld: dat is een ongelofelijke prestatie.” De enige Belg met meer Europese wedstrijden is momenteel Timmy Simons (128). Of Ollie die nog kan bijbenen voor het einde van zijn carrière is een andere vraag.

De Belgische top tien:

1. Timmy Simons 128

2. Olivier Deschacht 99

3. Vincent Kompany 86

- Axel Witsel 86

5. Nicolas Lombaerts 84

6. Gert Verheyen 81

7. Filip De Wilde 80

8. Silvio Proto 74

9. Guillaume Gillet 74

10. Eden Hazard 70

- Mousa Dembélé 70