Gentse recordaankoop verkommert in de tribune: “Het is niet goed genoeg, maar er zijn verzachtende omstandigheden”

Het duurste zitje in de Ghelamco Arena? 4,25 miljoen euro. Want dat betaalde AA Gent voor Franko Andrijasevic (26). Door het tekort aan voetbal-Belgen moet Yves Vanderhaeghe wel buitenlanders in de tribune zetten, maar het is pijnlijk dat de duurste transfer uit de clubgeschiedenis verkommert tussen de vips. “Het is niet goed genoeg, al zijn er verzachtende omstandigheden”, zegt Michel Louwagie.