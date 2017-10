Ze moest de WK-loting in goede banen leiden maar Vanessa werd zelf “het winnende lot”

Ze is 32, model, tv-gezicht, Mexicaanse én de dochter van een Duitse ex-voetballer. We hebben het over Vanessa Huppenkothen, de dame die gisteren de loting van de WK-barrages in goede banen leidde. Meer nog dan de ploegen die ze uit de urne haalde, ging ze zelf over de tongen. Vanessa is behalve niet onknap ook behoorlijk meertalig: ze beheerst het Spaans, Engels, Duits en Frans. En sinds gisteren is ze een fenomeen.