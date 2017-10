CLUBNIEUWS. Club moet mogelijk sterkhouder missen tegen Antwerp, ook onzekerheid bij Gent

Anderlecht en Zulte Waregem focussen zich op hun Europese matchen maar de rest van de Jupiler Pro League werkt toe naar de volgende speeldag. Bij Club Brugge is Stefano Denswil hoogst onzeker voor de match tegen Antwerp en bij Gent traint Danijel Milicevic apart. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Milicevic traint individueel

Bij AA Gent werkt Danijel Milicevic een individueel programma af. Tijdens het duel met Waasland-Beveren liep de middenvelder een enkelcontusie op. Ondertussen werkt Renato Neto een intensieve revalidatie af. Vorige week bevestigde een tussentijdse controle dat de Braziliaanse middenvelder op de goede weg is om zijn vertrouwde niveau te halen.

ANTWERP. Arslanagic, N’Diaye enVan Damme blijven binnen

Het gros van de Antwerpspelers werkte gisteren twee trainingen af. In de namiddag was dat nog het geval voor slechts negen aangeduide spelers. Arslanagic en N’Diaye, die met spierblessures kampen, en Van Damme (lichte kneuzing op de bil) bleven binnen voor verzorging. De drie doelmannen werkten indoor een specifiek krachtprogramma af met Vedran Runje. De uitgerangeerde maar nog onder contract liggende Colpaert en Vleminckx vervullen nog steeds hun plicht bij de beloftekern.

CLUB BRUGGE. Denswil twijfelachtig

Stefano Denswil is hoogst onzeker voor de thuiswedstrijd tegen Antwerp van zondag. De Nederlandse verdediger van Club Brugge liep tegen KV Oostende een enkelverzwikking op na een trap. Dat werd gisteren duidelijk na het nemen van een scan. Trainen kon Denswil nog niet, want de enkel staat nog te gezwollen. Hoewel zijn blessure zeker meevalt, is de kans erg klein dat hij zondag in actie komt. Zijn situatie wordt dagelijks geëvalueerd. Gezien de schouderblessure van Poulain lijkt het onrealistisch dat Leko risico’s wil nemen met die andere absolute sterkhouder in de verdediging. Aangezien Laurens De Bock normaal gezien de plaats van de geschorste Anthony Limbombe zal moeten innemen, komt German Mera in de plaats van Denswil. Poulain en Clasie trainden gisteren individueel op het veld, maar hun terugkeer is normaal gezien ook nog niet voor zondag.

De laatste tickets voor de wedstrijd van zondag tussen Club Brugge en Antwerp gingen gisteren de deur uit. Club speelt de beladen wedstrijd van zondag dus in een uitverkocht Jan Breydelstadion. Club geeft ook nog mee dat de poort tussen de Noord- en de Oost-tribune zal gesloten zijn vanaf 12.30 uur, dus twee uur voor de wedstrijd. Fans zullen zich na het binnenkomen van het stadion dus niet tussen de twee tribunes kunnen bewegen. 850 supporters van Antwerp maken onder de combiregeling de verplaatsing naar Brugge.

GENK. Dewaest traint met bal

RC Genk-verdedigerSébastien Dewaest (foto), die op 14 mei in Moeskroen zijn kruisbanden scheurde, mocht gisteren voor het eerst weer buitenlucht opsnuiven. Hij mocht voorzichtig een individuele baltraining afwerken. Zijn rentree op het wedstrijdblad is mogelijk pas voor na de winterstop. Verder ontbraken gisteren Aidoo (dij) en derde doelman Coucke (rug) op training, Karelis ging ondanks zijn 45 minuten maandag met de beloften voluit.

KV KORTRIJK. De Smet niet fit tegen AA Gent

Stijn De Smet geraakt niet fit voor de wedstrijd tegen Gent. De middenvelder sloeg vorige week tijdens een individuele loop in het bos zijn enkel om en is nog niet voldoende hersteld om zaterdag aan te treden. Goed nieuws is er over Gary Kagelmacher. De Uruguayaan traint opnieuw voluit mee en geraakt waarschijnlijk wel fit. Het zou zijn eerste selectie zijn sinds hij begin september uitviel met een scheur in de quadriceps. Anthony Van Loo onderging dan weer een kijkoperatie aan zijn knie. Hij heeft last van een meniscusletsel.

KV MECHELEN. Vitas ontbreekt op training

Bij KV Mechelen ontbrak Uros Vitas gisteren, net als maandag, op de groepstraining. De centrale verdediger had last van de knie. Ook Leal en De Bie, die maandagavond met de beloften aantraden, trainden gisteren niet met de groep.

KV OOSTENDE. Beloften winnen van Club

De beloften van KV Oostende, met heel wat A-kernspelers in de basis, won afgelopen maandag met 1-2 van Club Brugge. In een gelijkopgaande eerste helft scoorde Ibrahima Conte na een kwartier het openingsdoelpunt. In de tweede helft hielp Conte met een assist zijn ploeg ook nog aan de 1-2. Rezaeian, die net daarvoor een penalty had gemist, was afwerker van dienst. De 1-1 van Club viel net voor de rust en werd gescoord door Milan Cambier. Bij KVO kwamen van de A-kern Zivkovic, Rezaeian, Özkan, Canesin en Conte in actie.

LOKEREN. Tweede nederlaag voor beloften

De beloften van Sporting Lokeren verloren maandagavond hun wedstrijd in eigen huis tegen hun leeftijdsgenoten uit Genk met 0-1. Het was nog maar de tweede nederlaag voor Lokeren dat daarmee zakt naar een derde plaats. Volgende week spelen de Lokerse beloften op het veld van Charleroi.

STANDARD. Fiore hervat groepstraining

Corentin Fiore heeft gisteren de groepstraining kunnen hervatten bij de Rouches. De linksachter kampte de voorbije weken met een voetblessure. Renaud Emond en Merveille Bokadi zijn nog altijd buiten strijd en werken verder aan hun revalidatie.

STVV. Vetokele niet tegen Oostende

STVV trainde twee keer. In de voormiddag organiseerde De Roeck een veldsessie, in de namiddag trokken de Kanaries naar de fitness. Naast Gueye en Ceballos bleven ook Bezus (voet) en Vetokele (botkneuzing) nog aan de kant. Voor Bezus is er een kleine kans dat hij de match tegen Oostende haalt. Vetokele hield het bij loopoefeningen en sluit in het beste geval begin volgende week aan. De spits is er dus niet bij tegen Oostende, de club waar hij in zijn jeugdjaren voetbalde. Wel goed nieuws voor De Roeck: Boli kon gisteren voluit gaan.

WAASLAND-BEVEREN. Doelpuntenkermis bij de beloften

De beloften van Waasland-Beveren verloren maandagavond hun wedstrijd tegen Zulte Waregem met 5-6. Zondagavond trekt Waasland-Beveren naar Zulte Waregem voor de laatste wedstrijd van speeldag 11. Scheidsrechter van dienst is Bram Van Driessche. Supporters die de verplaatsing maken, kunnen tot vrijdag 17 uur hun ticket bemachtigen op de Freethiel. Zaterdag is het secretariaat niet geopend. Daarnaast kunnen supporters zondag anderhalf uur voor de wedstrijd nog tickets aankopen aan het loket van het Regenboogstadion.

ZULTE WAREGEM. Sfeertribune uitverkocht

Aan sfeer zou het zeker niet mogen ontbreken morgen als Zulte Waregem Vitesse ontvangt in zijn derde groepswedstrijd in de Europa League. De sfeertribune is uitverkocht. Er zijn nog tickets beschikbaar in de andere blokken van het stadion. Kaartjes kunnen gekocht worden online of in de shop. Wat blessures betreft, zijn er geen wijzigingen. Iedereen is dus speelkaar, op de revaliderende Sammy Bossut na.