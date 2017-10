Heeft u nog een oude watermeter? Dan krijgt u misschien wel 100 of 200 Belgische frank terug

Drinkwaterbedrijf De Watergroep heeft de voorbije maanden de terugbetaling goedgekeurd van een decennia oude waarborg voor de watermeter van zowat 800 klanten. Wie nog een kwitantie heeft van de waarborg, die gold tussen 1950 en 1993, kan zijn 100 of 200 Belgische frank (omgerekend 2,48 euro of 4,96 euro) nog terugkrijgen.

Eind juli was er wat beroering over de waarborg. Die is al lang geschrapt, maar de geïnde bedragen werden na de afschaffing niet automatisch terugbetaald. Dat komt omdat er geen register werd bijgehouden van alle waarborgen, zei De Watergroep.

“Per abonnee gaat het misschien maar om een symbolische terugbetaling, maar het kan niet dat De Watergroep intresten opstrijkt en geld verdient op waarborgen die al meer dan twintig jaar zijn afgeschaft”, stelde Vlaams parlementslid Rob Beenders (SP.A). Volgens hem ging het in totaal om meer dan 3,6 miljoen euro.

Mensen die nog een bewijs hebben dat ze de waarborg betaalden, kunnen het geld nog terugkrijgen van het drinkwaterbedrijf. Sinds eind juli werden ruim 600 waarborgen terugbetaald en nog eens 200 klanten krijgen het geld weldra terug, zegt woordvoerster Kathleen De Schepper. Een honderdtal aanvragen wacht op afhandeling.