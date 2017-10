Bus van De Lijn brandt volledig uit op A12

Stabroek - Op de A12 ter hoogte van Hoevenen (Stabroek) is in de nacht van dinsdag op woensdag een gelede bus in vlammen opgegaan.

De bus van De Lijn reed rond 1 uur op de A12 richting Antwerpen. Plots merkte de chauffeur een probleem, en hij zette de bus stil op de pechstrook. Kort daarop vatte de bus vuur. De chauffeur kon de bus tijdig verlaten.

In een paar minuten tijd stond de bus in lichterlaaie. Nadat de brandweer het vuur had geblust, bleef er enkel een verkoold karkas over.

De takeldienst kwam ter plaatse en zette de bus enkele tientallen meters verder. De brandweer reinigde de rijbaan en de pechstrook.

Foto: BFM

