Het lijkt wel alsof ze een auto-ongeluk had, maar kan jij raden aan welke job zij deze vlekken te danken heeft?

Met haar rug staat ze naar de fotograaf gericht. Rode vlekken en blauwe plekken lopen gelijk met haar ruggenwervel en ribben, verspreid over haar hele bovenlijf. Een pijnlijk zicht, het beeld dat viraal gaat van de Britse Grace Campbell. Maar de verkleuringen op haar lichaam zijn geen gevolg van een ongeluk, maar van de behandelingen die nodig zijn na een zware job. Dat vertelt massagetherapeut Hitesth Patel via Facebook.

“De leuke dingen, die je erbij krijgt als je een kapper bent”, staat er sarcastisch bij de foto’s van behandeling van een therapeut uit Leicester. “Grace moet urenlang na elkaar rechtstaan, terwijl ze naar voren leunt met haar borstel in één hand te dragen en de haardroger in de andere. Ze moet zich in de vreemdste bochten wringen om de haren van haar klanten uur na uur perfect te kunnen verzorgen.”

(Het artikel gaat verder onder de Facebookpost.)

“Wanneer je een job hebt die je continu in een onnatuurlijke statische positie dwingt, dan kan er een stagnatie in de bloedsomloop optreden”, zo legt de therapeut uit aan Femail. Daardoor zijn er na een tijd allerlei bloeduitstortingen in dit vreemde patroon zichtbaar op de lichamen van kappers. “Haar lichaam raakt gewend aan de onnatuurlijke positie. Wanneer ze dan eindelijk haar spullen neerlegt en in een normale houding wil gaan zitten, dan veroorzaakt dat heel veel pijn.”

“Als je nog eens bij je kapper bent en denkt dat hij of zij een gemakkelijk leven heeft, denk dan aan deze foto’s. Besef hoeveel zij opofferen, ook qua gezondheid, zodat jouw haar er prachtig kan uitzien”, besluit Patel. Zijn Facebookpost is al meer dan 22.000 keer gedeeld.

Niet de enige

Grace is niet de eerste kapster die met dat probleem kampt. Ook een andere cliënte kwam exact met dezelfde klachten naar de therapeut. Opnieuw een kapster. Maar Patel krijgt ook tandartsen en barbiers over de vloer. Allemaal mensen die een hele dag in heel vreemde poses moeten werken.

Ook een andere kapster kwam met gelijkaardige klachten. Foto: Facebook

De therapeut legt hij uit hoe hij dit kan behandelen. “Om haar lichaam terug normaal te doen functioneren, moeten we eigenlijk de bloeddoorstromingen opnieuw perfect op gang krijgen, alle spieren rekken en heel de ruggengraat opnieuw normaal laten lopen.”

De onnatuurlijke poses kunnen tot chronische pijnen leiden, die moeilijk weg te krijgen zijn. Maar Patel weet het op te lossen aan de hand van massage en guasha, een speciale Chinese olie. Op de plek waar die is aangebracht begint de therapeut te “schrapen” met jade, hoorn of metaal. De huid wordt hierdoor rood en op de plaatsen waar blokkades zijn, verschijnen “bloeduitstortingen” in de huid. Zo kan je zien waar het probleem zich bevindt en hoe ernstig het is. Hoe donkerder de vlek, hoe erger het probleem. Bij kapsters zoals Grace ziet dat er dus heel slecht uit, zo bewijzen de foto’s. De vlekken zijn normaal binnen de week verdwenen, waarna de therapeuten perfect weten op welke plaatsen de pijnpunten zitten.