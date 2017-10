Vreselijke blessure overschaduwt begin NBA-seizoen

Dinsdagnacht werd het nieuwe NBA-seizoen officieel op gang gefloten. De eerste matchdag werd echter overschaduwd door een vreselijke blessure. Bij de Boston Celtics brak Gordon Hayward zijn linkerenkel toen hij slecht neerkwam tijdens een aanval tegen Cleveland Cavaliers...

De Cleveland Cavaliers wonnen uiteindelijk krap tegen de Boston Celtics: 102-99. Vedette LeBron James drukte meteen zijn stempel op het duel met 29 punten, 16 rebounds en 9 assists. Voor Kirie Irving was het een lastige wedstrijd. Hij stapte afgelopen zomer over van de Cavaliers naar de Celtics en merkte dat de fans hem dat niet in dank hebben afgenomen. Ze floten hem uit bij ieder balcontact. Irving hield niettemin zijn nieuwe team goed in de wedstrijd met 22 punten en 10 assists.

Boston-sterspeler Gordon Hayward landde na een luchtduel met James verkeerd op zijn voet en brak zijn enkel. Hij bleef met een compleet verwrongen gewricht liggen op de vloer. Een operatie en maandenlang herstel zijn het vooruitzicht voor Hayward, die deze zomer een vierjarig contract ter waarde van 128 miljoen dollar tekende.

Bekijk hier de beelden van de blessure (opgelet: niet voor gevoelige kijkers!)

Kampioen Golden State Warriors liep in zijn openingswedstrijd tegen een pijnlijke thuisnederlaag aan, zij het een nipte. Houston Rockets won met slechts één punt verschil: 121-122. De Warriors leidden tot diep in het vierde kwart, maar gaven de wedstrijd in de slotminuten uit handen. Twee rake vrije worpen van PJ Tucker bezegelden het lot van Golden State. James Harden was topschutter bij de Rockets met 27 punten. Nick Young kwam tot een score van 23 punten voor de Warriors.

LeBron James sends his thoughts & prayers to Gordon Hayward pic.twitter.com/X2QMDe6zZN — Fanatics View (@thefanaticsview) October 18, 2017

Foto: AP

Uitslagen:

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 99 - 102

Houston Rockets - Golden State Warriors 122 - 121

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division:

1. Toronto 0 0 0.000

. Brooklyn 0 0 0.000

. New York 0 0 0.000

. Philadelphia 0 0 0.000

5. Boston 0 1 0.000

Central Division:

1. Cleveland 1 0 1.000

2. Chicago 0 0 0.000

. Detroit 0 0 0.000

. Indiana 0 0 0.000

. Milwaukee 0 0 0.000

Southeast Division:

1. Atlanta 0 0 0.000

. Washington 0 0 0.000

. Miami 0 0 0.000

. Charlotte 0 0 0.000

. Orlando 0 0 0.000

WESTERN CONFERENCE

Northwest Division:

1. Portland 0 0 0.000

. Oklahoma City 0 0 0.000

. Denver 0 0 0.000

. Minnesota 0 0 0.000

. Utah 0 0 0.000

Pacific Division:

1. LA Lakers 0 0 0.000

. LA Clippers 0 0 0.000

. Phoenix 0 0 0.000

. Sacramento 0 0 0.000

5. Golden State 0 1 0.000

Southwest Division:

1. Houston 1 0 1.000

2. Memphis 0 0 0.000

. Dallas 0 0 0.000

. New Orleans 0 0 0.000

. San Antonio 0 0 0.000

Programma van woensdag:

Detroit - Charlotte

Indiana - Brooklyn

Orlando - Miami

Washington - Philadelphia

Boston - Milwaukee

Memphis - New Orleans

Dallas - Atlanta

Utah - Denver

San Antonio - Minnesota

Phoenix - Portland

Sacramento - Houston

Foto: Photo News

Foto: Photo News