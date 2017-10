Bestuurder sterft nadat hij met volle snelheid op uitzonderlijk transport knalt

Staden - Een man is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen na een frontale botsing in Westrozebeke (Staden). De bestuurder knalde met volle snelheid op een uitzonderlijk transport dat een 40 ton zwaar onderdeel van een windmolen vervoerde.

De bestuurder, wiens identiteit nog niet bekend is, reed rond 3 uur op de Provinciebaan in Westrozebeke toen er in de tegenovergestelde richting een uitzonderlijk transport naderde. De vrachtwagen vervoerde een 40 ton zware, metalen onderdeel van een windmolen.

De rotor stak langs beide kanten van de vrachtwagen fors uit, iets wat aangegeven werd door oranje knipperlichten. De bestuurder van de Mercedes moet dat gemist hebben, want hij knalde met volle snelheid tegen de zijkant van de vrachtwagen. De bestuurder van het uitzonderlijk transport had er nochtans alles aan gedaan om de man erop te wijzen door te toeteren en te knipperen met zijn lichten. Hij probeerde ook nog uit te wijken, maar kon een botsing niet meer vermijden.

Foto: sbr

Na de zijdelingse klap tegen de vrachtwagen knalde de wagen 100 meter verderop tegen een boom. Voor de bestuurder kwam alle hulp te laat.

Het parket van Ieper stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. De Provinciebaan werd enkele uren afgesloten voor alle verkeer.