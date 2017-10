Celebs willen taboe rond miskramen doorbreken met krachtige video

Liefst een op de vier zwangerschappen mondt uit in een miskraam, maar toch blijft rond die pijnlijke gebeurtenis vaak een zweem van taboe hangen. Enkele celebs schaarden zich daarom achter een campagnefilmpje om het bespreekbaar te maken, want ook zij maakten het aan den lijve mee.

Je bent niet alleen, dat is wat onder meer 'The Big Bang Theory'-actrice Melissa Rauch, ‘How I Met Your Mother’-actrice Virginia Williams, 'Lost'-actrice Kiele Sanchez en kunstschaatster Nancy Kerrigan je in een filmpje naar aanleiding van de Pregnancy and Infant Loss Awareness Month duidelijk proberen te maken. Met veertien zijn ze en allen hebben ze zelf een miskraam meegemaakt. Het is dan ook hun missie om het bespreekbaarder te maken.

"We praten niet genoeg over miskramen, want het heeft een impact op heel veel mensen. Een miskraam doet zich namelijk voor bij een op de vier zwangerschappen. Een doodgeboren kindje doet zich voor bij een op de 160 zwangerschappen. Dit zijn niet enkel nummers", klinkt het uit de mond van de veertien vrouwen, onder wie sommigen zelfs tot zes keer de akelige gebeurtenis meemaakten.