Zelfs Cristiano Ronaldo zingt mee met de Champions League-hymne

In menig huiskamer of café wordt op een Champions League-avond ongetwijfeld het wereldberoemde en aanstekelijke nummer “The Champions” luidkeels meegeschreeuwd. Ook de grootste voetballers ter wereld blijven niet onberoerd door het deuntje, zo bleek dinsdag voor de wedstrijd Real Madrid - Tottenham. Cristiano Ronaldo werd door de televisiecamera’s betrapt toen hij voor de aftrap meezong! Als één iemand het mag, is het natuurlijk wel Ronaldo, hij en Real Madrid wonnen vorig jaar de Champions League na een 1-4 zege tegen Juventus...