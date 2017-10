Mama krijgt kritiek van andere ouders, maar zie jij wat er 'verkeerd' is met deze lunchtrommel?

De Australische Kate Save is mama van twee dochtertjes, Chloe (5) en Mia (3), en pikt het niet langer dat andere ouders aan de schoolpoort neerkijken op de lunch die ze met hen meegeeft. Zelf is ze aan de slag als diëtiste, maar ze heeft de tegenslag dat allebei de meisjes nogal moeilijke eters zijn. "Eenmaal ze weten dat je diëtiste bent, vragen ze graag wat jij meegeeft aan de kinderen, maar als ik het ze vertel kijken ze raar op." Zie jij waar ze kritiek op krijgt?

Het is niet altijd makkelijk om een gezonde en evenwichtige brooddoos samen te stellen als je jonge kinderen hebt, zelfs niet als je veel van voeding afweet. De bekende Australische diëtiste Kate Save, die Be Fit Food runt, weet er alles van. Dat er met argusogen wordt gekeken naar wat ze haar dochtertjes Chloe en Mia meegeeft, hoeft dan ook niet te verbazen. En als ze er naar vragen, dan geeft ze altijd eerlijk antwoord, maar dat roept wel eens verbazing op zoals met de foto van de lunchtrommel hierboven.

Vooral de ontbijtgranen en boontjes deden aan de schoolpoort de wenkbrauwen fronsen. Voor Save is het echter een noodoplossing. "Ik zeg tegen de andere ouders dat ik hen meegeef wat ze zullen opeten. Voor hen lijkt het dan alsof ik geen moeite doe als moeder. Dan beginnen ze te vragen hoeveel suiker er in die boontjes met tomatensaus zit. Waarop ik hen vervolgens meedeel dat het om een groente gaat die boordevol vezels en vitaminen zit." Zelf geeft ze aan dat ze liever heeft dat haar kinderen 's middags toch iets van groente eten, al is dat dan in dit geval met wat suiker bij.

Oordeel

Dezelfde vraag duikt op als het over de ontbijtgranen gaat die ze hen meegeeft. "Ze krijgen er mee, maar wel met Griekse yoghurt. Zo krijgen ze ook calcium en proteïnen binnen." Op die manier probeert ze haar moeilijke etertjes toch van alle nodige goede voedingsstoffen te voorzien en daarom is ze het ook beu om daarop afgerekend te worden. "Heel wat ouders hebben meteen hun oordeel klaar, maar ze zien niet wat er echt achter schuilgaat."