Nieuwe knalprestatie, nog geen nieuw contract voor De Bruyne: “Maar het idee werd al geopperd”

Kevin De Bruyne leverde dinsdagavond alweer een knalprestatie af bij Manchester City. De middenvelder leverde weer een assist af bij de 2-0, zijn 33e al sinds hij voor de blauwe ploeg in Manchester tekende. Niemand doet beter, dus rijst de vraag of De Bruyne niet stilaan een nieuw contract verdient. “Ik ga niet ontkennen dat het idee al geopperd werd”, aldus zijn manager Patrick De Koster, die wel de berichten uit de Engelse media ten stelligste tegenspreekt. In de Engelse pers staat vandaag namelijk dat ‘KDB’ zou azen op een loon zoals Neymar en Mbappé bij PSG.

LEES OOK: De weergaloze match van Kevin De Bruyne in beeld

“Kevin De Bruyne agent plans to use Neymar salary at PSG as negotiating tool”, kopt de Engelse krant The Telegraph vandaag. Patrick De Koster, de makelaar van Kevin De Bruyne, hoort het in Keulen donderen als we hem die kop voorleggen. “Waar zou ik dat gezegd hebben? Op de Italiaanse radio? Dat klopt niet, ik werd gisteren opgebeld door een Italiaans radiostation, zij vroegen me onder meer hoeveel Kevin De Bruyne zou moeten kosten, als ik een transfersom zou moeten zeggen. Dan heb ik wel Neymar en Mbappé aangehaald als voorbeeld, maar een bedrag of over lonen hebben we nooit gesproken.” De Bruyne heeft nog een contract voor 3,5 seizoenen bij Manchester City, volgens de Britse pers verdient hij zo’n 130.000 euro per week bij de Cityzens.

“Maar ik ga niet ontkennen dat het idee er is. Dat werd al een paar maand geopperd, maar concreet is het nog niet. Zo’n gesprekken zullen wel plaatsvinden, maar het is allemaal niet zo eenvoudig. Kevin voelt zich goed, dat zie je ook aan zijn prestaties op het veld”, aldus Patrick De Koster nog.

De Bruyne zelf vertelde gisteren dat hij geduldig afwacht. “Mijn makelaar heeft al eens gepraat met Txiki Begiristain (de sportief directeur van City, red.), maar ik wacht geduldig tot de gesprekken plaatsvinden. Ik heb nog genoeg tijd, geen stress dus.”