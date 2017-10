Zo zie je er volgens de wetenschap een pak jonger uit

Je wenkbrauwen inkleuren of zelfs een sessie microblading boeken is hip, maar het kan ook helpen om er wat jonger uit te zien. Dat blijkt uit een onderzoek aan het Gettysburg College in het Amerikaanse Pennsylvania.

Een team wetenschappers bestudeerde 763 foto’s van vrouwen met verschillende huidstinten tussen de 20 en 80 jaar oud. Geen enkele dame droeg make-up. Vervolgens werden de beelden door een computerprogramma geanalyseerd en wat blijkt? Jongere dames hadden meer contrast in hun gezicht zoals donkere wenkbrauwen en lippen, oudere dames veel minder.

In een volgende fase van het onderzoek, fotoshopten de vorsers enkele foto’s tot een bijna identieke versie van het originele kiekje. Ze creëerden vooral meer contrast ter hoogte van de zones die minder uitgesproken worden tijdens het verouderen. Daarna lieten ze de originele en bewerkte beelden zien aan een groep vrijwilligers. De proefpersonen moesten de foto aanduiden waarop de vrouw er volgens hen het jongst uitzag. In 80 procent van de gevallen wees hun vinger naar de foto met opvallendere wenkbrauwen en lippen.

“De manier waarop we de foto’s manipuleerden, valt te vergelijken met de effecten die je kan bekomen met make-up”, zegt auteur van de studie Richard Russell in het vakblad Frontiers in Psychology. Hij voegt eraan toe dat de wetenschap wist dat de kleur van lippen en wenkbrauwen door de jaren heen vervaagt, maar dat de vorsers het opmerkelijk vinden dat wenkbrauwen zo’n enorme rol spelen als je er jonger wil uitzien. “Hoe donkerder je ze maakt, hoe jeugdiger de uitstraling”, luidt de conclusie.