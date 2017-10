Stoer wedstrijdje staren tussen deze bokssters voor bokskamp kent wel erg verrassende afloop...

Komende zaterdag staat de bokskamp tussen de Noorse Cecilia Braekhus en de Zweedse Mikaela Lauren op het programma. Die laatste probeerde na de officiële weging haar concurrente stevig van de wijs te brengen: na een stoer potje staren kuste Lauren plots Braekhus op de mond. Die wist niet wat haar overkwam, Braekhus sloeg Lauren en trok zich snel terug, maar kon er daarna wel hartelijk mee lachen.

De reden achter de opvallende kus is waarschijnlijk een vorm van psychologische oorlogsvoering. Mikaele Braekhus is namelijk de onbetwiste kampioene en heeft een ongeslagen record van 31-0. Braekhus won de vorige wedstrijd van Lauren, dat was haar eerste nederlaag ooit. Mikaela Lauren probeert ditmaal dus onder de huid van haar tegenstandster kruipen, voorlopig mét succes...