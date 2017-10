Nog vóór de spelers van PSG arriveerden, konden we gisteren een verrassende gast spotten aan The Hotel in Brussel. Marouane Fellaini stapte er buiten, weliswaar onder een soort Gandalf-hoed. Hij logeert er omdat hij in Antwerpen bij Move to cure van Lieven Maesschalck revalideert van de knieblessure die hij opliep in de match met België tegen Bosnië-Herzegovina.