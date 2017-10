De Kardashians vieren nu al kerstmis, maar er is één opvallende afwezige

De familie Kardashian is er vroeg bij: twee maanden voor Kerstmis hebben ze de kerstaflevering van ‘Keeping Up With The Kardashians’ al ingeblikt. Momager Kris Jenner deelde een foto vanop de set via Instagram, maar één iemand ontbrak: Kylie Jenner.

Van topmodel Kendall Jenner tot de ‘zwangere’ Khloe en de nieuwe blondine Kim Kardashian: alle vrouwelijke leden van de familie schitteren op het kiekje tussen de Kerstman en zijn elfjes. Nu ja, bijna allemaal, want Kylie Jenner is nergens te bespeuren.



Een bericht gedeeld door Kris Jenner (@krisjenner) op 16 Okt 2017 om 3:09 PDT



Reden genoeg om fans verder te doen speculeren over haar zogezegde zwangerschap, die de realityster nog steeds niet zelf heeft bevestigd. Volgens hen is Kylie er niet bij omdat ze het niet meer kan verbergen dat ze een baby verwacht. Volgens de geruchten is ze immers al zes maanden zwanger.

Kylie is intussen wel actief op sociale media, maar het feit dat ze de laatste tijd alleen maar haar gezicht fotografeert maakt de geruchten hardnekkiger. Een paar dagen terug is een filmpje opgedoken waarin ze zichzelf filmt in een sportbeha en de bovenkant van haar buik toont, die op het eerste gezicht voller lijkt dan we van haar gewoon zijn. Op de achtergrond weerklinkt het nummer ‘Sky Walker’ van Miguel en de aanstaande papa van haar dochter Travis Scott. Zijn de twee dan toch nog samen, ondanks anonieme bronnen spreken van een liefdesbreuk?