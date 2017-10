Schietpartij in bedrijvenpark VS: meerdere slachtoffers, schutter gevlucht

In een bedrijvenpark in het Amerikaanse Edgewood (Maryland) heeft een schietpartij plaatsgevonden. Dat meldt de lokale politie. Er zouden zeker vijf slachtoffers zijn gevallen, onder wie twee zwaargewond. De schutter is gevlucht. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

“Ik kan bevestigen dat we ter plaatse zijn op Emmorton Park Road vanwege een schietpartij”, bevestigde de sheriff aan de Baltimore Sun. Een schutter opende daar het vuur rond 09.30 uur (lokale tijd), meldt Fox News.

Volgens CNN zijn er vijf mensen gewond geraakt. Zeker twee van hen zijn met spoed naar een traumacentrum in Baltimore, op een kleine 50 kilometer afstand van Edgewood, gebracht. Ze verkeren in kritieke toestand. Dat meldt het traumacentrum op Twitter.

Op het park bevinden zich naast bedrijven en winkels ook hotels en opslagplaatsen.

(Lees verder onder de tweets)

We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 18 oktober 2017

Media - As of 10:45am, Shock Trauma clinicians are evaluating 2 patients from Emmorton Business Park shooting in Harford County in Edgewood — Shock Trauma (@shocktrauma) 18 oktober 2017

Shutter spoorloos

De schutter heeft het bedrijventerrein verlaten, meldt CNN verder. Hij of zij zou op de vlucht zijn. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

De autoriteiten hebben mensen in de buurt gevraagd het gebied rond het bedrijvenpark te vermijden. Verschillende scholen zijn afgesloten zodat er niemand meer in of uit kan.

“Totale chaos”

“Het is totale chaos op het moment”, aldus getuige Mike Sullivan tegen WBAL. Hij kwam vanochtend (lokale tijd) aan op zijn werk toen een klant hem en zijn collega’s waarschuwde over de schutter. Sullivan en zijn medewerkers hebben zich opgesloten op het werk. Ze hebben zich strategisch gepositioneerd, zodat ze goed zicht op iedere beweging buiten hebben.

Volgens Sullivan hoorde een werknemer van het bedrijf ernaast mogelijk de aanleiding van de schietpartij. “Hij hoorde mensen die een felle discussie hadden. Het werd rustig, maar vervolgens hoorde hij de discussie oplaaien. Vervolgens hoorde hij geluiden. Het klonk niet als geweerschoten, maar daarna brak paniek uit.”