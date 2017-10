Geslagen, verbrand en uitgehongerd. Zijn stiefvader dacht dat hij homo was en daarom moest deze jongen (8) sterven

De achtjarige Gabriel zou geslagen, verbrand, gebeten en uitgehongerd zijn geweest toen hij de dood vond in de handen van zijn stiefvader. Die was ervan overtuigd dat de jongen homo zou zijn en zag dat als iets slechts waar hij Gabriel voor moest straffen. Hij riskeert nu de doodstraf voor zijn de “onuitspreekbare daden van mishandeling” die hij de jongen aandeed.

De Amerikaanse Isauro Aguirre staat terecht voor de mishandeling van en moord op zijn achtjarige stiefzoon Gabriel Fernandez. Volgens LA Daily News zou hij daarvoor zelfs de doodstraf kunnen krijgen. “Dit ging niet over drugs, dit ging niet over mentale gezondheidsproblemen”, zo verklaarde de openbaar aanklager in de rechtbank. “Aguirre deed het omdat hij hem niet graag zag. Hij geloofde dat Gabriel homo was en voor hem was dat een slechte zaak. Hij deed het uit haat voor de kleine jongen.”

De jongen had jaren bij zijn grootmoeder gewoond, maar toen hij bij zijn mama en haar nieuwe vriend Isauro introk, begonnen de problemen. De jongen zou zowel door zijn moeder als haar vriend verbrand zijn met sigaretten, zweepslagen gekregen hebben en uitgehongerd geweest zijn. Ze bonden hem ook vast en knevelden hem.

Foto: Facebook

De jongen werd op 22 maart 2013 gevonden door de hulpdiensten. Volgens de openbaar aanklager had het koppel die niet gebeld om hun zoontje te helpen, maar om hun eigen misdaden te verdoezelen.

Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar zou twee dagen later bezwijken aan zijn verwondingen. De aanklager verklaarde verder nog dat Aguirre hem verplichtte om in meisjeskleren naar school te gaan en dat hij niet van de jongen hield omdat hij dacht dat hij homo was.

“Het laatste wat Gabriel zag, was die man boven hem, terwijl die hem doodsloeg”, klonk het in de rechtbank. “Het bewijs zal tonen dat de beklaagde niet meer dan een agressor was. Hij was een bewakingsagent die met opzet een hulpeloze en onschuldige kleine jongen martelde en mishandelde.”

De advocaat die Aguirre verdedigt, hoopt echter te bewijzen dat de man Gabriel nooit wilde doden om de doodstraf te vermijden. “Hij is schuldig aan moord, maar dat hij Gabriel wilde doden door foltering is niet waar. Ondanks de weerzinwekkende mishandeling, heeft Isauro nooit gewild dat Gabriel zou sterven”, klonk het.

Ook de moeder en vier sociaal werkers die zich bezighielden met het dossier van Gabriel Fernandez staan terecht voor hun aandeel in wat de jongen overkwam.