Hoop voor Anderlecht? Cavani geeft toe dat hij weinig moet hebben van Neymar

Anderlecht staat woensdagavond voor de quasi onmogelijke opdracht om niet te verliezen van het sterrenteam van PSG. Het talent van de Franse topclub is onmiskenbaar groot maar dat zijn ook de ego’s. Misschien ligt daar de kans die paars-wit kan grijpen...

Hein Vanhaezebrouck mag het hebben: zijn eerste Europese wedstrijd met Anderlecht is er meteen een tegen een van de favorieten om in juni de beker met de grote oren in de lucht te steken. HVH heeft dan wel een plan , uiteindelijk kan alleen PSG PSG verslaan in Brussel.

Als dat laatste het geval is, zijn Edinson Cavani en Neymar de potentiële boosdoeners. Beide spitsen lagen al snel met elkaar in de clinch omdat ze allebei de strafschoppen willen trappen bij PSG. En Cavani zou zijn nieuwe Braziliaanse ploegmaat niet meteen hartelijk ontvangen hebben in Parijs. De Uruguayaan kwam op zijn relatie met Neymar nog eens terug in een interview met SFR Sport.

“Die penaltyheisa, dat is iets van het verleden”, aldus Cavani, die dit seizoen aan elf doelpunten in evenveel wedstrijden zit. “Die dingen zijn nu eenmaal eigen aan het voetbal. We moeten samen een oplossing vinden en opereren in functie van het team. We moeten competitief zijn maar geen vrienden. Professioneel dus, daarnaast kan iedereen zijn eigen leven hebben. “

Maar wie trapt nu eigenlijk de strafschoppen? “Dat is aan de coach om te beslissen”, stelt Cavani. “Wat is het beste voor het team? Ik denk dat er een oplossing gevonden zal worden door de persoon die erover beslist. Als de beslissing valt, zal het zo zijn. Maar dat is nog niet gebeurd, denk ik.”