Daarom leert de geschiedenis ons dat Anderlecht een kans heeft tegen PSG

Anderlecht en Paris Saint-Germain staan woensdagavond niet voor de eerste keer tegen elkaar op het Europese toneel. Beide teams keken elkaar in het verleden al vier keer in de ogen. Met wisselend succes voor paars-wit.

Wie denkt dat Anderlecht altijd al een hapje bleek voor de Franse topclub, komt nogal bedrogen uit. Van de vier ontmoetingen met de Brusselaars kon PSG er slechts eentje winnen. Dat was de uitwedstrijd in de groepsfase van de Champions League drie jaar geleden. Zlatan Ibrahimovic scoorde toen vier keer op weg naar een 0-5 overwinning in het Astridpark. Edinson Cavani scoorde vijfde voor PSG.

De opstelling van Anderlecht was toen: Kaminski; Mbemba, Kouyaté, Nuytinck, N’Sakala; Tielemans, Kljestan; Gillet, Praet, Suarez; Mitrovic.

In de terugwedstrijd kon Anderlecht het Franse topteam wel de baas. In het Parc des Princes pakte paars-wit een onverwacht punt dankzij een 1-1 gelijkspel. Demi de Zeeuw scoorde toen voor Anderlecht, Ibrahimovic voor PSG. Sacha Kljestan kreeg in het slot rood.

De opstelling was de volgende: Kaminski; Vanden Borre, Mbemba, Kouyaté, Deschacht; Milivojevic, Kljestan; Praet, De Zeeuw, N’Sakala; Mitrovic.

UEFA Cup

Anderlecht en PSG kwamen elkaar eerder al eens tegen in de achtste finales van de UEFA Cup tijdens het seizoen 1992-1993. In de heenwedstrijd in Parijs bleef het 0-0. Zowel David Ginola (PSG) als Philippe Albert (Anderlecht) kregen rood tijdens de wedstrijd in het Parc des Princes.

De opstelling van Anderlecht: De Wilde; Albert, Crasson, De Wolf, Kooiman, Rutjes; Boffin; Versavel, Degryse, Nilis, Van Vossen.

Twee weken later volgde de terugwedstrijd in Brussel en opnieuw kende de wedstrijd geen winnaar. PSG-verdediger Antoine Kombouaré wiste een doelpunt van John Bosman uit, waardoor de match op 1-1 eindigde. Dat was voor Anderlecht net niet genoeg om door te stoten naar de kwartfinale.

Anderlecht speelde toen met: De Wilde; Crasson, De Wolf, Rutjes; Boffin, Van Baekel, Walem; Versavel, Bosman, Nilis, Van Vossen.