Ook tweede doelman Mandanda verlengt bij Charleroi

Charleroi - Na eerder op de dag het contract van eerste doelman Nicolas Penneteau te hebben verlengd, heeft Sporting Charleroi dinsdag ook de overeenkomst met tweede doelman Parfait Mandanda opengebroken. De 28-jarige Franse Congolees tekende een nieuw contract voor vijf seizoenen op Mambour. Dat meldde algemeen directeur Mehdi Bayat op zijn Twitteraccount.

Mandanda, de broer van Marseille-doelman Steve Mandanda, is al sinds de zomer van 2011 aan de slag bij de Carolo’s. Hij was al die tijd voornamelijk tweede doelman, maar toonde toch geregeld zijn kunnen. In totaal speelde hij 87 wedstrijden voor Charleroi.

Voordien was de zevenvoudig Congelees international actief bij zijn opleidingsclub Girondins Bordeaux (2008-2009), Beauvais (2009-2010) en het Turkse Altay Izmir (2010-2011).