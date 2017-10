Beloften van PSG zijn maatje te groot voor Anderlecht in UEFA Youth League

De beloften van Anderlecht hebben in de namiddag in Denderleeuw al hun galawedstrijd tegen het grote PSG afgewerkt in de UEFA Youth League. De jonge Parijzenaars bleken te sterk en wonnen met 0-2. Vanavond om 20u45 ontvangt paars-wit het sterrenelftal van PSG in de Champions League.

In een evenwichtige eerste helft slaagde de U19 van Anderlecht er niet in te scoren. Dat deed PSG wel . Metehan Guclu opende in de 24e minuut de score voor de Parijzenaars en Bernede verdubbelde even later de score. Na de dubbele achterstand versierde de thuisploeg nog enkele kansen maar onder meer Verschaeren, Amuzu en Delcroix konden niet scoren.

De Brusselaars trokken na rust verwoed op zoek naar een goaltje maar de bezoekers versierden de beste kansen en de troepen van René Peeters konden nooit echt een vuist maken. Doelman Delmotte kon zich zo wel nog enkele keren onderscheiden, al liet Azevedo-Janelas in de extra tijd nog een uitstekende kans onbenut.

Na eerdere nederlagen tegen Bayern München (1-0) en Celtic Glasgow (1-2) staat RSCA puntenloos laatste in groep B. Alleen de groepsleider stoot rechtstreeks door, de runner-up van elke groep speelt nog barragewedstrijden. Bayern en PSG (7 punten) delen de leidersplaats, Celtic (3 ptn) is derde. Op 31 oktober speelt Anderlecht zijn vierde groepsmatch op bezoek bij PSG.

Woensdagavond komt het eerste elftal van Anderlecht om 20u45 in actie tegen PSG in de Champions League.

Opstelling Anderlecht: Delmotte, El Kababri, Bornauw, Delcroix, Verschaeren (62. Tinelli), Dewaele (82. Lutonda), Amuzu, Sambi Lokonga, Corryn (79. Leoni), Foulon en Azevedo-Janelas. .