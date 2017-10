Voetgangster (75) overleden nadat ze van zebrapad wordt gereden door vrachtwagen

Evere - In de Brusselse gemeente Evere is woensdagmiddag een 75-jarige vrouw om het leven gekomen nadat ze werd gegrepen door een vrachtwagen bij het oversteken.

Het ongeval gebeurde woensdagnamiddag aan het Onze-Lieve-Vrouwplein in Evere. De vrouw wilde oversteken aan het zebrapad maar werd gegrepen door een vrachtwagen die de vrouw te laat had opgemerkt. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het zou gaan om een vrouw uit de buurt maar er is nog geen duidelijkheid over haar identiteit. De politie wacht nog een verkeersdeskundige af om de omgeving van het ongeval opnieuw vrij te geven.