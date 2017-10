Piloot failliete luchtvaartmaatschappij deed nog een laatste stuntje, maar dat breekt hem nu zuur op

Een piloot van een Duitse failliete luchtvaartmaatschappij wilde in schoonheid afscheid nemen en deed een gevaarlijk stuntje met 200 passagiers aan boord. De man scheerde rakelings over de luchthaven van Düsseldorf voor hij het toestel veilig aan de grond zette. Het spectaculaire afscheid breekt hem nu wel zuur op: de piloten werden geschorst en de Duitse overheid startte een onderzoek om de zaak verder uit te spitten.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Air Berlin zat al enkele jaren in slechte papieren en tekende begin oktober het faillissement aan na een verlies van bijna 800 miljoen euro in 2016. Maandag stond de laatste langeafstandsvlucht van de maatschappij op het programma, waardoor talloze medewerkers en personeelsleden emotioneel werden toen het vliegtuig van Miami landde op Düsseldorf.

De piloot van die vlucht wilde met vuurwerk afscheid nemen en pakte uit met een spectaculaire stunt toen hij zijn Airbus - met 200 passagiers - aan de grond wilde zetten in Duitsland. De man leek aanvankelijk van plan om netjes te landen, maar trok plots weer aan de stuurknuppel en scheerde rakelings langs de terminal, tot de opperste verbazing van de reizigers in het vliegtuig, waarvan sommige luidkeels schreeuwden.

Pilotenopleiding

Hoewel de stunt werd gesmaakt door de mensen in de controletoren, konden de passagiers niet echt lachen met het voorval. Sommigen onder hen stonden doodsangsten uit en vreesden dat het toestel zich in het gebouw ging boren, totdat duidelijk werd dat de piloot gewoon in stijl afscheid wilde nemen. Maar ook de Duitse overheid is niet opgezet met het stuntwerk van de man en startte een onderzoek om te achterhalen wat er precies gebeurde en of de veiligheid in het gedrang kwam tijdens de stunt.

Volgens Air Berlin worden piloten opgeleid om dergelijke manoeuvres uit te voeren en was de hele stunt nauwgezet voorbereid door de ervaren piloten, met goedkeuring van de luchtverkeersleiders. De geplaagde luchtvaartmaatschappij verzekert dat de veiligheid van de passagiers hun grootste prioriteit is en belooft dat ze volledig zullen meewerken tijdens het onderzoek. Hoewel er volgens Air Berlin niemand klaagde nadat het vliegtuig was geland, werden de piloten die de stunt uitvoerden, toch geschorst.