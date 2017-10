Zelfs Tourbaas doet er alles aan om Tom Dumoulin in de Tour de France te krijgen met deze persoonlijke boodschap

Tom Dumoulin weet nog niet of hij de Tour gaat rijden, maar Tourbaas Christian Prudhomme doet er alles aan om hem over te halen... pic.twitter.com/USGwrV1wNC

Sinds zijn Giro-zege rekenen de wielerfans meer dan ooit op Tom Dumoulin om de heerschappij van Chris Froom en Team Sky te doorbreken. Volgens Team Sunweb is het echter nog geen uitgemaakte zaak dat de Nederlander in 2018 de Tour de France zal rijden. Tourbaas Christian Prudhomme richtte zich dan maar zelf tot Dumoulin in een persoonlijk verzoek.

“Kom vooral naar de Tour de France, Tom”, zei Prudhomme voor de camera van de NOS. “Je mag je meten met een renner met dezelfde kwaliteiten als jij: Chris Froome. En er is er nog een reden: de Tour is de belangrijkste koers ter wereld, je hebt een Franse naam, je bent een Nederlander en de eerste man die ik de Tour heb zien winnen was Jan Janssen. Ikzelf ben onderscheiden door Nederland en daar ben ik trots op. Dus: kom naar de Tour: van 7 tot 29 juli.”

“Een duel tussen Chris Froome en Tom Dumoulin zou ik niet verkeerd vinden. Het zijn goede tijdrijders. Wanneer ze er volgend jaar allebei bij zijn, kunnen we een mooie strijd verwachten”, besloot Prudhomme.

“Liever meer tijdritkilometers”

In tegenstelling tot die andere uitdagers van Froome – zoals Quintana, Bardet en Pinot – was Dumoulin gisteren niet van de partij in Parijs bij de voorstelling van de Tour. Hij is op vakantie in Amerika en heeft het parcours nog niet bekeken. Aike Visbeek, zijn ploegleider bij Sunweb, wel: “De bergritten van deze Tour zijn anders dan die van in de afgelopen Giro. Een lange aanloop met een slotklim, dat is iets wat Tom goed ligt. Die zijn er nu niet. We hadden ook liever wat meer tijdritkilometers gehad. Dit parcours is niet perfect, maar we zien wel mogelijkheden.”

Of Dumoulin in de Tour ook effectief zal starten, wordt daarom (officieel) beslist op 29 november, de dag van de parcourspresentatie van de Giro. “Dan bekijken we waar de beste winstkansen voor Tom liggen”, klinkt het nog bij Sunweb. “We maken steeds een analyse van beide grote rondes, doorgaans luistert Tom daar goed naar.”

“Ik win liever de Giro dan dat ik op het podium sta in de Tour”, liet de Nederlander zelf eerder al optekenen. Of deze oproep van Prudhomme hem kan overtuigen, is nog maar de vraag...